İngiltere’de kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İngiltere’de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından geldiği ülke olan Portekiz'e geri gönderildi.

Birçok suçtan kaydı bulunan Alex Male, 29 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanı polisi, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen şüphelinin pasaportunun sahte olduğunu tespit etti.

İngiltere'de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından en çok arananlar listesinde olduğu ortaya çıkan Male, Portekiz'e geri gönderildi.

Şüpheli, Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklandı. .