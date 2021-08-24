Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İngiliz basınının Afganlı mülteciler için Türkiye’de ve Pakistan’da toplama merkezleri kurulacağı haberinin yalan olduğu 24 saat içinde ortaya çıktı. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?' dedi.

Abdulkadir Selvi'nin, “İngiliz yalanı çöktü, Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek?" başlıklı makalesinden "İngiliz Yalanı Çöktü" bölümü şöyle

Haberi yapan BBC Türkçe özür dileyip haberini çekti. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne yapacak? Onlar da özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?

TÜRKİYE MÜLTECİ DEPOSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki, “Türkiye yol geçen hanı değildir” dememiş, sanki “Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değildir” çıkışını yapmamış gibi İngiltere'nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe, Türkiye ve Pakistan'ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın, Mail on Sunday için Afganistan'la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı.

İNGİLİZ OYUNU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da dikkat çektiği gibi Wallace'ın makalesinde “Türkiye” ibaresi yer almıyor. Wallace'ın yazısının tamamının Türkçe çevirisini de istedim. “İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız”diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor” deniliyor. BBC Türkçe de bunu bakana atfen haber yapınca, bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace'ın makalesinin metnine dikkat etseler, yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN TEPKİSİ

Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, “Erdoğan söz verdi Türkiye ve Pakistan'da mülteci merkezi kurulacak” diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de “Afgan mülteciler için Erdoğan, Biden'la anlaştı”demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki ABD'den yalanlama gelince ikna olmuşlardı.

Dışişleri Bakanlığı, “Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diye açıklama yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddianın kasıtlı bir çarpıtmadan ibaret olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in dediği gibi bu Türkiye'ye saygısızlıktır. Hatta bir adım ötesine gidersek küstahlıktır.



ÇAĞLAYANGİL - ERBAKAN ÖRNEĞİ



Yabancı mülteciler artık Türkiye'nin hassas sinir uçlarından biri oldu. O nedenle muhalefet kaşıdıkça kaşımaya çalışıyor. Muhalefetin bu konudaki tepkisi, uluslararası zeminde iktidarın elini de güçlendirebilir.

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, “Ben koalisyon ortağımız olduğu zamanlarda Erbakan'dan çok yararlandım. Yabancılar bizden istemediğimiz bir talepte bulundukları zaman, ‘Biliyorsunuz biz koalisyon hükümetiyiz. Bizim Erbakan diye bir ortağımız var. O bunu kabul etmez. Hükümeti yıkar. Siz bizim hükümetimizin yıkılmasını mı istiyorsunuz' derdim. Önerilerini geri çekerlerdi” derdi.

Ama bizim muhalefet bunu Erdoğan'ın dediği gibi “yalan terörü” noktasına getiriyor.

BBC TÜRKÇE'NİN ÖZÜR DİLEMESİ

Sonunda İngiliz basını da hatasını kabul etti. İletişim Başkanlığı ve Dışişleri'nin çabaları sonucunda BBC Türkçe “Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı” haberini silip özür diledi. BCC Türkçe'nin açıklamasında, Wallace'ın makalesinde yer almayan Türkiye ve Pakistan'da mülteci merkezleri kurulacağı yönündeki niyet beyanının Guardian ve Mail on Sunday gazetesinde yer aldığını, kendi haberinde ise “sehven” bakana atfen aktarıldığı belirtildi. BBC Türkçe'nin açıklamasında, “Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz” denildi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ÖZÜR DİLER Mİ?

BCC özür diledi de peki bizim muhalefet özür dileyip iddialarını geri alır mı? Hiç sanmam. Tam tersine. Daha büyük bir iddia ile kampanyaya dönüştürürler.







Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.