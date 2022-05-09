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TIMETURK / GÜNDEM / İngiliz turist, denizde ölü bulundu

İngiliz turist, denizde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin İngiliz turist Ivor Jones'e (90) ait olduğu belirlendi. Jones'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

1 Gün Önce
2022-05-09 00:12:21
İngiliz turist, denizde ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu civarında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar bir erkeğin deniz yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu görüp, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Yapılan incelemede, cesedin İngiliz uyruklu Ivor Jones'a ait olduğu tespit edildi. Jones'ın cesedi, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bodrum'a tatil için geldiği ve bir otelde kaldığı öğrenilen Jones'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği tahmin edilirken, cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA .

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