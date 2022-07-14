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İnegöl'de buğday tarlası yangını!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 40 dönümlük buğday tarlasının zarar gördü.

52 Dakika Önce
2022-07-14 21:42:54
İnegöl'de buğday tarlası yangını!

Yangın, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

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40 dönümlük buğday ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yaklaşık yarım saatte diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

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Yangında, 40 dönümlük arazi üzerine ekili buğday zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA

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