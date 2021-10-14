İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiasına tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet kaygım var' açıklamalarına tepki gösterdi.

Siyasette, "siyasi cinayetler" polemeği sürüyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiği, "siyasi cinayet kaygım var" açıklamasına bir tepki de Muharrem İnce'den geldi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde "Tarafsız Bölge"programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet kaygım var" açıklamalarına tepki gösterdi.

İşte Muharrem İnce'nin söz konusu konu ile alakalı açıklamaları:

"Sorumlu bir açıklama olarak görmüyorum. Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Ben cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit'i düşündüm. Ecevit suikast iddiasıyla ilgili mitingi yapacağım deyip eşiyle gitmişti. Ben de kısa bir miting yaptım. Bu tür olaylar olur. O olayı siyasi kampanya olarak kullanmadım.

“SİYASETÇİ HER BİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEZ”

Toplumu bunlar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim adamı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Bilim insanı doğruyu bulduğu zaman açıklar siyasetçi ise zamanın gelmesini beklemelidir. İktidarda olanlar da bizim can ve mal güvenliğimizin de onlara emanet olduğunun bilincinde olmalıdır."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de CHP liderinin "siyasi cinayetler işlenebileceği" yönündeki iddiaları için, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin ana muhalefet partisi Genel Başkanı, dolayısıyla kendisine böyle duyumlar geliyordur, ciddiye alınacak biçimde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır. Dolayısıyla bu duyumların ciddiye alınmasının yolu, kendisine bu bilgilerin kaynağının sorulmasından geçer. Onu da yapacak olan Cumhuriyet savcılarıdır. Ciddiyet bunu gerektirir. Dedikodu yapmak, 'FETÖ taktiği' diyerek hafifletmeye gayret etmek, bir İçişleri Bakanı'na hem de bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanı'na hiç yakışmaz, FETÖ meselelerini de sulandırır. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, bu bilgilere nereden, nasıl ulaştığına, ciddiyetine dair resmi, kamuoyunu hoplatmadan, bilgilerin alınması lazım" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.