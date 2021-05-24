IMDb, Sedat Peker sayfasını yayından kaldırdı

Dünyanın en büyük sinema filmleri ve televizyon dizileri veri tabanı platformu olan internet sitesi IMDb'de (Internet Movie Database), Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı videoların listelendiği sayfa yayından kaldırdı.

Dünyanın en büyük sinema filmleri ve televizyon dizileri veri tabanı platformu olan internet sitesi IMDb'de (Internet Movie Database), organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı videoların listelendiği sayfa yayından kaldırdı.

"Sedat Peker vs AKP" başlıklı videolar bulunduğu listede 1 numaraya kadar yükselmişti.

IMDb, bunun yanında "Sedat Peker vs AKP" başlıklı videoların yaklaşık 30 bin oy aldığı ve 10 üzerinden 10 puanla 1 numaraya kadar yükseldiği Top 250 TV Programları listesinin yayınını da durdurdu.

IMDb yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.