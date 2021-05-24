DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Meksika'da mafya suikasti; emniyet müdürü öldürüldü
ANALİZ: 'Oltalama'ya gelmeyin...'
Süleyman Soylu yalnız değildir, hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek
İran'da 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni alabildi
Bakan Muş'tan peynir ithalatı açıklaması
Hibe desteği başvuruları bugün başlıyor
8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek
Blinken, Orta Doğu turunun ilk ayağı İsrail'de
İsrail ateşkese rağmen bir Filistinli'yi daha öldürdü
Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı
‘’Cumhuriyetçilere göre gerçek başkan hâlâ Trump’’
9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Maduro’dan Kolombiya’ya çağrı
Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı
BM’den Mali’deki darbecilere uyarı: Derhal serbest bırakın

IMDb, Sedat Peker sayfasını yayından kaldırdı

Dünyanın en büyük sinema filmleri ve televizyon dizileri veri tabanı platformu olan internet sitesi IMDb'de (Internet Movie Database), Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı videoların listelendiği sayfa yayından kaldırdı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.05.2021 15:07:19
IMDb, Sedat Peker sayfasını yayından kaldırdı

Dünyanın en büyük sinema filmleri ve televizyon dizileri veri tabanı platformu olan internet sitesi IMDb'de (Internet Movie Database), organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı videoların listelendiği sayfa yayından kaldırdı.

"Sedat Peker vs AKP" başlıklı videolar bulunduğu listede 1 numaraya kadar yükselmişti.

606x263_cmsv2_7b7b4f48-9a32-5c44-9916-2f4ae65f594a-5689606

IMDb, bunun yanında "Sedat Peker vs AKP" başlıklı videoların yaklaşık 30 bin oy aldığı ve 10 üzerinden 10 puanla 1 numaraya kadar yükseldiği Top 250 TV Programları listesinin yayınını da durdurdu.

IMDb yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş