İmamoğlu, yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu.

İmamoğlu'nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni dönem başladı. Buna göre, taksi plakası satışında ‘şoförlük mesleği geçim kaynağı' şartı aranıyor. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyonla mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

İBB başkanı, Twitter hesabı üzerinden taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri şöyle sıraladı:

Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak.

İBB Taksi şoförlerine yılda iki maaş performans primi ödenecek.

Yılda iki defa giyim yardımı yapılacak.

Eve gidiş gelişte servis sağlanacak.

Bir öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek.

Mesai saatleri, i kanunundaki gibi haftada 45 saat olacak.

SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak.

Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek.

Kaynak: diken.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.