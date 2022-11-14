İmamoğlu: Saksıya kusur bulma kafası doğru değil

İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, caddede bulunan bank ve saksılarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Can sağlığı açısından bir risk gözükmediği bilgisini doktorlarımız verdi. Yoğun bakımda 1 hasta kaldı. O da tedbir amaçlı, gözüyle ilgili bir sorun olduğundan başhekim bahsetti" dedi.

İmamoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki esnafa moral ziyaretinde bulunmak için geldi. Meydandan itibaren esnafla sohbet eden İmamoğlu, bombanın patladığı yere de gelerek karanfil bıraktı.

“Terör örgütlerini dün en üst seviyede kınadığımız gibi şimdi de kınıyoruz.” diyen İmamoğlu, “Allah milletimizi korusun. Bizler omuz omuza yan yanayız. Devletimizin her birimiyle bir arada mücadelemizi vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan bankların kaldırılmasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Şu anda bu bir konu mudur çok üzücü. Bu sabah buraya geldim. Çevreyi gözlemek ve gözetlemek için. Buraya geldim ve burada vatandaşlarımızla birlikte İstiklal'de bir arada, huzur için barış için bir aradayız. Birbirimize moral verelim, esnafın yüzü gülsün. Bugünlerde bir arada olmalıyız ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ama bu tür düşüncelere sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Biz bir arada ortak akılla saksılara göz koymak değil de, saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Ona göre doğru kararlar vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu. .