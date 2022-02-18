İmamoğlu'ndan su zammının reddine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu su zammı tartışmalarına tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı dönemi zammını hatırlattı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da reddedilen su zammı teklifi için basın açıklaması yaptı. Suya kademeli tarife getirmek istediklerini aktaran İmamoğlu, maliyetlerin artışını anlattı.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yaptığı zammı da hatırlattı. İmamoğlu şunları söyledi:

-İSKİ zam yapmasın ama elektrik, mazot, yollar bunlar zamlandı. Geçen yıl dolar 7,5 liraydı bugün 13,5 lira. İstanbul'un suyunu sağlıklı hale getirmek için kullandığımız kimyasallar dövizle geliyor. İSKİ kuruluşunun maliyetleri yüzde 120 artmış. Yeni bir su tarifesi koyalım dedik. 10 metreküpe kadar artış yüzde 50 olsun dedik. 10-20 metreküp üstüne artış yüzde 69 olsun dedik daha fazla kullananlara da yüzde 80 olsun istedik.

-Utanıyorum bu arkadaşların sözlerinden bunlar yüzde 179 zam diyorlar ayıptır yazıktır günahtır, matematik var ya. Artış rakamını bir önceki rakama böldüğünüzde zam oranını bulursunuz. İlkokulda öğretiliyor bu.

-Bakınız İBB Meclisinde İstanbul'u kaybetme öfkesi yüzünden vicdanını kara bir şey kaplamış. İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışanlara haberim var yaptığınız suçtur. Yasalara göre İSKİ maliyetinin altında su temini yapamaz. Öfkeniz yüzünden milyarca zarara girecek olan İSKİ bu zararı bu karara oy veren yani red oyu veren her üyeden rücu edilecek. Hukuk önünde hesap vereceksiniz.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde suya yüzde 200 zam yapıldığını şu sözlerle hatırlattı: "Tarihin getirdiği en büyük zam bugünkü merkezi iktidar İBB'de ilk geldiğinde oldu. Suya yüzde 200, bir sonraki yıl yüzde 173 yıl zam yaptı. Niçin yaptı demiyoruz, gerektiğinden yaptı. Bugün yüzde 50'yi fahiş bulan arkadaşlar o gün yüzde 200 zam yaptı. Akıllarında hala 2019 seçimleri kalmış." .