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İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama geldi.

1 Saat Önce
2022-11-13 17:06:44
İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu "İstiklal Caddesi'deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.

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