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İmamoğlu’ndan kar açıklaması: Zor olanı geride bıraktık

İBB Başkanı İmamoğlu, 'Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-13 10:23:42
İmamoğlu’ndan kar açıklaması: Zor olanı geride bıraktık

Günlerdir İstanbul'da beklenen kar, kentte etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği'nin uyarıları devam ederken; Ekrem İmamoğlu yeni bir açıklamada bulundu.

İmamoğlu, ''Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık'' açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı.

“Lütfen tedbiri elden bırakmayalım” diyen Vali Yerlikaya, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısında bulundu. .

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