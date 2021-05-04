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İmamoğlu’na ‘ellerini arkada neden bağladın’ soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçtiğimiz yıl İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesi ile soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

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04.05.2021 13:50:01
İmamoğlu’na ‘ellerini arkada neden bağladın’ soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul Valiliği'nin 29 Mayıs'ta düzenlediği “İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ndeki anma törenine katıldı.

İmamoğlu'nun türbe ziyareti sırasında ellerini arkasında bağlamış şekilde yürürken çekilmiş görüntüsünün fotoğrafı bazı kesimler tarafından “saygısızlık” olarak nitelenerek uzun süre tartışıldı.

Sözcü'nün haberine göre; Şimdi de İçişleri Bakanlığı'nın “saygısızlık” yaptığı gerekçesiyle İmamoğlu'na soruşturma açtığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28 Nisan 2021 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazı göndererek ifadesini istedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2021 tarihli onayı, bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 11 Şubat 2021 tarihli görev emri ile mülkiye müfettişliğince ön inceleme yürütüldü.

Yürütülen ön inceleme kapsamında İmamoğlu'nun “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası…” ile ifade vermesi talep edildi. İmamoğlu'nun ifadesinin önümüzdeki günlerde yazılı olarak müfettişliğe iletileceği  öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan