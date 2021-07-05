İmamoğlu: İstanbul'da binlerce çürük bina var, hızlı hareket etmeliyiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Yenileniyor Platformu tanıtım toplantısında kentte binlerce çürük binanın olduğunu ve İstanbul merkezli bir Deprem Kurulu'nun kurulması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştirakleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ'ın ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Yenileniyor Platformu” tanıtım toplantısında konuştu. Kentin deprem tehdidi altında olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul'da binlerce çürük binanın olduğunu söyleyerek, "Bu iş siyaset mecrasının işi olmamalı, yarış tutulmamalı" dedi.

'İNSANLARIN CANINDAN BAHSEDİYORUZ'

Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısındaki konuşmasında İmamoğlu, devletin ve konunun tüm paydaşlarını içine alan İstanbul merkezli bir “Deprem Kurulu” kurulmasını talep ettiklerini söyledi. İmamoğlu, “Herkesin bir bayrak çekip, ‘Ben, şunu yaptım. Ondan daha çok yaptım ya da ben bunu yaptım' demesine gerek yok. Allah aşkına, burada insanlarımızın canından bahsediyoruz. Akşamdan sabaha yıkılma tehdidi ile binlerce binanın varlığından bahsediyoruz” diye konuştu.

'İSTANBUL'UN BU KURULA İHTİYACI VAR'

Hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bütün kurumlarımızın iş birliğiyle Deprem Kurulu'nun oluşması, bilimin, finansmanın, tekniğin, yerel yönetimlerin, bakanlığa varıncaya kadar bütün kurumların içinde olduğu bir mekanizmayı İstanbul'da kurmalıyız, altına imza atmalıyız. Bu iş siyaset mecrasının işi olmamalı, yarış tutulmamalı. Binlerce çürük bina var. İstanbul'un bu kurula ihtiyacı var" dedi.

'İSYAN EDEREK İZLİYORUM'

Kentlerde imar artışının kentsel dönüşümün çözüm modeli olamayacağını söyleyen İmamoğlu, "Bunu, bir belediye başkanı kolay kolay söyleyemez. Hiçbir kişi, imar artışı ile bir kentsel dönüşüm modelinin tarafı olamaz. İstanbul, bugün 22 milyona yakın nüfusu besleyecek konuta sahip. Böylesi bir ortamda, hala, ‘2 milyon daha nüfus ekleyeceğiz. Bir proje yapacağız' diyen aklı da şaşarak izliyorum. Şaşırarak, üzülerek, hatta isyan ederek izliyorum" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ İKİ GRUP ARASINDA TEMİNAT OLMAK'

"İstanbul Yenileniyor" projesinden de bahseden İmamoğlu, "Şeffaf ve katılımcı süreç işleyecek. Evlerini yenileme konusunda da hızlı bir yol alacağız. Bu işin taraflarından biri de yüklenici firmalar, müteahhitler. Amacımız aslında iki grup arasında proje kabiliyetiyle teminat olmak. Vatandaşımız hiçbir kaygı duymayacak. Projelerde 3'te 2 çoğunluğu sağlandığı takdirde hızlı yol alacağız. Sahaya, sokağa, mahalleye bu aksiyonu, bu seferberliği indirdiğimiz takdirde çok hızlı yol alırız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.