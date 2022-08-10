İmam Halil Konakcı: 'Dövme yasaklansın'

İmam Halil Konakcı, yaptığı açıklamalarıyla kamuoyunda gündem oluşturmaya devam ediyor. İmam Konakcı bu defa dövme yaptırmanın ve dövmeciliğin yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Halk arasında giderek yaygın hale gelen dövme hakkındaki tartışmaya İmam Halil Konakcı da katıldı.

Konakcı'nın dikkat çeken son açıklaması dövme yaptıranlar ve dövmeciler ile ilgili oldu.

“Bütün Müslümanların her yerinde dövme ya…”

Konakcı şu ifadeleri kullandı:

"Ya ne hale geldi? Bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya ya her yerde dövme ya. Gittikçe de artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı. Sağlıklı bir şey de değil. Ne boyası kullandığın belli değil. Sıçan pisliğinden mi yapıldı, kurbağa idrarından mı yapıldı? Boyayı da bilmiyorsun. Tıbben yasaklanmalı. Ya burası Müslüman bir ülke ne işi var salyangozun soframızda. Devletin görevidir bu, vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar. Hukukta bunun yeri vardır. Dövmeyi de yasaklasınlar kardeşim ya, yaptıranları da...

"OPERASYON BÜYÜK, ÖNÜNE GEÇMELİYİZ"

Kapatsınlar dükkanlarını, bu nedir ya. Gençlerimizin elinde kolunda... Müslüman anne babaların evlatları bunlar ya... O elinde, kolunda dövmesi olan, o bir karışçık şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan, gençlerin birçoğunun annesi, beş vakit namazlı teheccüde bile kalkıyor ya, operasyon büyük. O ondan özeniyor, bu bundan özeniyor. Bu işin önüne geçmeliyiz."

.