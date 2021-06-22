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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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22.06.2021 20:17:38
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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