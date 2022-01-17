DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talebi
18 Ocak Salı Bim Aktüel | 18 Ocak Bim broşüründe neler var?
2022 öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Bursa hava durumu (17 Ocak- 15 Şubat)
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman evleniyor? Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel düğün tarihi
Forbes, 2021 yılında en çok kazanan Youtube içerik üreticilerini açıkladı
İslam Memiş açıkladı! Bu iki tarihe aman dikkat
Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Ortaokul ve lise teşekkür belgesi notu
Dünyanın en zengin 10 erkeğinin serveti pandemide ikiye katlandı
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım kimdir?
Yunanlılar öve öve bitiremediler! Türkiye'nin bu gelişmesine hayran kaldılar
Pakistan'dan yabancılara yatırım karşılığı oturum izni
Neden koronavirüsü hafif atlattıkları orataya çıktı! Dünya bunu konuşuyor
Lukaşenko: Sınıra 30 binden fazla asker konuşlandırdık
Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız

TIMETURK / GÜNDEM / İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Zirvede yine Eskişehir var

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Zirvede yine Eskişehir var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 1-7 Ocak illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-17 12:40:59
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Zirvede yine Eskişehir var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
 
harita1
 
Bir önceki hafta vaka yoğunluğunda zirvede yer alan Eskişehir, 1-7 Ocak haftasında da 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:

Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

Vakalar 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı

Ekran Resmi 2022-01-17 12.46.37

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş