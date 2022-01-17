İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Zirvede yine Eskişehir var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 1-7 Ocak illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Bir önceki hafta vaka yoğunluğunda zirvede yer alan Eskişehir, 1-7 Ocak haftasında da 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük. Vakalar 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.