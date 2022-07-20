İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 ilkokul 1.sınıf kayıt tarihi ne zaman? 2022 de kaç doğumlular 1 sınıfa başlayacaklar?

İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor? Milyonlarca öğrenci ilkokul heyecanı yaşıyor. Veliler ilk kayıtlar için tarih araştırıyor. Peki 2022 ilkokul 1.sınıf kayıt tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre ilkokul kayıtları başladı mı? İşte 2022 kayıt takvimi...

Milyonlarca öğrenci ilkokul heyecanı yaşıyor. Veliler ilk kayıtlar için tarih araştırıyor. Peki 2022 ilkokul 1.sınıf kayıt tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre ilkokul kayıtları başladı mı? İşte 2022 kayıt takvimi...

İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor?

İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

2022 de kaç doğumlular 1 sınıfa başlayacaklar?

Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.

2022 ilkokul 1.sınıf kayıt tarihi ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.