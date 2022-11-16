İlk ifadesi ortaya çıktı, yardımcısı Suriye'de yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olarak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk sorgusunda, saldırı emrini 'Hacı' kod adlı PKK'lı sözde yöneticiden aldığını söylediği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, saldırının faili olarak gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın emniyetteki sorgusuna da başlandı.

Emniyet'ten edinilen bilgiye göre, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söyledi.

Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattığı kaydedildi.

YARIMD EDEN KİŞİ SURİYE'DE YAKALANDI

Öte yandan Ahlam Albashır'e yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli örgüt mensubu Suriye'nin Azez bölgesinde emniyet güçlerince yakalandı.

PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği belirlendi.

Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

Şüphelinin, sorgusunun yapılmak üzere İstanbul'a getirileceği öğrenildi. .