İlhan İrem öldü, ‘Fetuş’ yazısı gündem oldu

67 yaşında hayata veda eden şarkıcı İlhan İrem’in yıllar önce FETÖ liderini kastederek ‘Fetuş’ diye andığı köşe yazısı medyada yeniden gündem oldu

15 Temmuz darbe girişiminden yıllar önce (1999) Antalya'da yayınlanan Yeni İleri Gazetesi'nde “Barış” başlığıyla bir köşe yazısı kaleme alan İlhan İrem, o yazıda FETÖ lideri Gülen'e “Fetuş” diye hitap etmişti. Bu sözü hakaret sayan FETÖ lideri Fetullah Gülen İrem'e dava açmış, o yılın (1999) parasıyla bir milyar TL'lik tazminat davasını kazanmıştı.

Sanatçı İrem 5 yıl önce Sözcü gazetesine verdiği röportajda ise konuyla ilgili olarak “17 yıl önce, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e iktidar çevrelerinin “Hocaefendi” dediği günlerde siz “Fetuş” demiştiniz. Başınıza neler gelmişti?” şeklindeki soruya şöyle cevap vermişti:

“O yazı üzerine Fethullah Gülen bir milyar liralık tazminat davası açtı. Mahkeme 300 milyona karar verdi ve davayı Fethullah Gülen kazandı. O yıllar sahnelerden uzak durduğum, konser vermediğim yıllardı.”

İrem, 2012 yılında Akşam gazetesine verdiği röportajda ise, "Bütün köktendinci, şeriatçı yobazlıklara karşı antiemperyalist, Kemalist, laik cumhuriyetçiyim. Gericiliğe ve cehalete, Kemalistlerin türlü dolaplarla baskı altına alındığı 'Korku İmparatorluğu' heveslilerine, iç ve dış düşmanların artık korkusuzca kartlarını açmalarına karşın, bu güzel ülkenin aydınlık geleceğine dair umudumu yitirmedim" ifadelerini kullanarak kendi inanışına, dönemin FETÖ yapılanmasının TSK'daki nüfuzuna ve siyasi partilerdeki konumuna ilişkin bakışını özetlemişti.

İşte İlhan İrem'in yeniden gündem olan o yazısı;