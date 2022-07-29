İlhan İrem'in vasiyeti | İlhan İrem nereye defnedilecek? İlhan İrem'in cenazesi ne zaman?

İlhan İrem'in vasiyeti | Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı. Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran İlhan İrem'in defnedileceği yer ve cenaze töreni hakkında araştırmalar başladı. İlhan İrem nereye defnedilecek? İlhan İrem'in cenazesi ne zaman ve neden öldü? İşte detaylar...

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı. Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran İlhan İrem'in defnedileceği yer ve cenaze töreni hakkında araştırmalar başladı. İlhan İrem nereye defnedilecek? İlhan İrem'in cenazesi ne zaman ve neden öldü? İşte detaylar...

İlhan İrem'in vasiyeti

İlhan İrem'in eşi Eşi Hansu İrem; "3 vasiyeti vardı. Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti." açıklamasını yaptı.

İlhan İrem'in cenazesi ne zaman?

İlhan İrem'in eşi, cenaze töreni için çalışmalara başlandığını ve törenin cumartesi günü olacağını açıkladı.

İlhan İrem neden öldü?

İlhan İrem 2016 yılında hastaneye kaldırılmıştı. Diyaliz makinesine bağlı kalarak hayatını devam ettiren İrem, böbrek rahatsızlığı yaşayıyordu. 28 Temmuz Peşembe günü tedavi gördüğü hastenede yaşamını yitirdi.

İlhan İrem nereye defnedilecek?

İlhan İrem'in vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.