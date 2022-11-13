İlginç uygulama: Yere çöp atanlara parmak izinden tespit edilecek!

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halka açık alanlara çöp atarak etrafı kirleten kişileri, atıklardaki parmak izlerinden tespit edilerek haklarında adli işlem başlatma kararı aldı.

Isparta'da Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte halka açık olan alanlara, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerde yere atılan çöplerden parmak izi almaya başladı.

Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından adli işlem yapılıyor. "Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehir" sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar, Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Olay yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Sinan Akdeniz, "Cam şişeler, sigara izmaritleri, plastik bardaklar, plastik şişelerle çevre kirletiliyor. Vatandaşlarımız, çevrenin kirletilmemesi konusunda bilgilendiriliyor. Yaz aylarında cam ve benzeri malzemelerin yangın çıkarması da engelleniyor" diye konuştu.

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