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TIMETURK / GÜNDEM / İletişim Başkanlığından ‘dolandırıcılık’ uyarısı

İletişim Başkanlığından ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği herhangi bir girişimin bulunmadığını bildirdi.

43 Dakika Önce
2022-01-13 00:05:24
İletişim Başkanlığından ‘dolandırıcılık’ uyarısı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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