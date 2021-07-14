15 Temmuz darbe gecesinde sokağa çıkan halk arasında ‘solcu’ göremedik diyen Engin Ardıç, “sola dayalı” bir kalkınma programının da ülkede tutmayacağını hatırlattı

Ardıç'ın, Ufuk Uras'ın konuya ilişkin paylaşımından hareketle yaptığı yorumu:

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünde, bir ara Meclis'teki tek sosyalist milletvekili olan Ufuk Uras ilginç bir şey söyledi:

"İlerici tanklar, gerici halk mottosu iflas etti!"

Gerçekten de öyle oldu.

Solcu geçinenler, darbe girişiminden açık ya da gizli bir haz duydular ve sotaya yatıp Erdoğan'ın devrilmesini hatta öldürülmesini beklediler.

Tanklara bedenlerini siper edenler arasında pek "solcu" göremedik ne hikmetse...

Namazını kılan, başını örten halk direndi darbeye.

Demokrasiye sahip çıkan takkeli mi soldadır, viski içen Amerikan uşağı mı?

Bu halk iktidardan gitmez.

Sol havasını alacaktır, çünkü sol olamamıştır.

Ayrıca, gerçekten sol yönetim isteyen de halkın kaçta kaçıdır?

Kimse "yoklukta ve yoksullukta eşitlikten" yana değildir.

Bolşevikler bundan başka bir şey yapamadılar. Bizim halkımız bunu yemez.

Halkımız "bir kalkınma programı olarak sol" istemiyor. Kapitalizmi ve onun rahatlık ortamını tercih ediyor.

Çünkü serbestlik sever, zart zurta gelemez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.