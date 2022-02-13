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TIMETURK / GÜNDEM / İlber Ortaylı'ya göre Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu nedir?

İlber Ortaylı'ya göre Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu nedir?

Nüfus verilerini yorumlayan Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göçtür' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-13 08:50:07
İlber Ortaylı'ya göre Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu nedir?

Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında nüfus verilerini yorumladı.

Ortaylı, "Uzun zamandır doğum oranı binde 24'ten binde 19'a düşmüş vaziyette. Nüfusun düşüşü aslında Türkiye için bir problem değildir. Türkiye'nin bu konudaki şansı, Türk dünyasıdır" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı, "Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göçtür." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "Yurtdışından gelen göçte herhangi bir politika güdülmemesi üstelik vatandaşlığın belirli bir miktar karşılığında kolayca verilmesi çok yakın gelecekte büyük sorunlar da yaratacaktır. Suriye nüfusunun seçkin kısmı Avrupa'ya geçti. Kalanların içinde de büyük sanayinin değil lakin kasabalardaki küçük zanaatların ve orta ölçekli işletmelerin istediği bir nüfus var. Suriyeli göçmenler ziraat için yararlı değiller. Hayvancılıkta da istihdam edilmiyorlar. Oysa Türkiye'nin çöktüğü nüfus bu alandır. Bunu telafi edecek yine bu duruma geçişi temsil eden Orta ve Uzak Asya'dır." diye ifade etti.

"Kırsal nüfusun ve üretimin canlı kalması hayati öneme haiz" diyen Ortaylı, "Önemli olan 1900'leri dinamik nüfusla atlatan Türkiye'nin bunu 21. asrın ortalarından sonra da devam ettirebilmesi. Kesinlikle yönelen göçün şimdiden nasıl kabul edileceği, gelenlerin nasıl istihdam edileceği planlanmalıdır. Gelecekte Kırgızistan ve ön planda Uygur Türklerinin bulunduğu Türkistan'dan göç planlanmalıdır.Bu nüfus tarım ve hayvancılık ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Ancak öyle bir eğilim görülmüyor. Gelen göçmenleri ve sığınmacıları çok kötü muameleye tutan Yunanistan'ın aksine bir politika gütmek takdire şayandır; ama bu devamlılığın bir faciaya dönüşmemesi için ilkeli bir göç sağlanmalıdır." yorumunda bulundu.

 

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