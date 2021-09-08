İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var

Afgan sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 'İnsanlık için mi alıyoruz? Hayır sırf insanlık için değil, ihtiyaç var. Bu kadar açık' diyen Ortaylı, köylülerin bu durumdan memnun olduğunu ve ziraat açısından Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi kontrol altına almasından dolayı Türkiye'ye gelen Afgan sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Habertürk kanalında Fatih Ortaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı da gündemin en önemli maddelerinden biri olan Afgan sığınmacılar konusunda çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

'İNSANLIK İÇİN DEĞİL, İHTİYACIMIZ OLDUĞU İÇİN ALIYORUZ'

Türkiye'nin hızlı bir şekilde geliştiğini ve sanayi ülkesi haline geldiğine dikkat çeken Ortaylı, sanayi ülkelerinde köylülerin köyde durmadığını ifade ederek artık ülkemizde ekecek ve biçecek kişi kalmadığını söyledi.

Afganlıların ise bu ihtiyacı doldurduğunu söyleyen Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat yapıyorlar. Bedenen çalışıyorlar, çalışkandır onlar. Buldu mu yeri çalışır, bulmadığında da çalışır. Şimdi daha çok gelecek, açlık var çünkü. 3 yıldır yağmur görmediler. Hiçbir ziraat desteği söz konusu da değil. Allah'la kalmışlar o dağlık yayla bölgede. Daha da gelecek. İnsanlık için mi alıyoruz? Hayır sırf insanlık için değil, ihtiyaç var. Bu kadar açık."

'KÖYLÜLERİN HEPSİ MEMNUN, AFGANLARA İHTİYAÇ VAR'

Bu sözler üzerine Fatih Altaylı ise "Sen Afganlara Türkiye'de ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun" yorumunda bulundu. Ortaylı ise şu ifadelerle devam etti:

"Evet, git köylülere sor. Hepsi memnun, ben hiç şikayetçi olanı görmedim. Batıda da doğuda da. Bu çok önemli bir şey. Türk ziraatının önemli ihmallerden ve yanlış politikalardan dolayı önemli problemleri olacak. Kuraklığa giriyoruz biz şimdi. Köylülerin köyü ekmeleri için maalesef Afganlılara ihtiyacı var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.