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İlber Ortaylı'dan liberal solculara eleştiri

Tarihçi İlber Ortaylı, liberal solcuların Atatürk'e tavır almalarını eleştirdi ve Kemalist devrimlerin Türkiye solunun anneannesi olduğunu yazdı.

2 Saat Önce
2022-05-15 14:54:58
İlber Ortaylı'dan liberal solculara eleştiri

Tarihçi İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında liberal solcuları eleştirdi. İlber Ortaylı geçen gün kaybettiğimiz müzikolog Ahmet Say'ı andığı yazısında, "İnanışı itibarıyla tam bir Atatürkçüydü. Bu niteliği üzerinde dururum. Çünkü maalesef Türkiye solunda da güya liberal kanatta da bazı tiplerin antikemalist veya kemalist tavırlar ve söylemler benimsediği açıktır. Oysa Türkiye'de solun anneannesi içinde Atatürk inkılaplarının önemli tarihi rolü vardır ve öyle olmalıdır" dedi.

İlber Ortaylı'nın Ahmet Say'ı andığı yazısının o bölümü şöyle:

"Salı günü Türkiye üstat bir müzikoloğunu kaybetti. Kaleme aldığı “Müzik Ansiklopedisi” dört cilt, “Müzik Öğretim Derlemesi” ise Türkiye'de müzik öğretmenlerinin ve musiki ile ilgilenenlerin rehberlerindendir. Batı musikisinin Türkiye için önemli rolü olduğunu benimsemişti. Öğretmenliği sırasında halk şarkıları, türküler, folklor parçaları da derlemiştir.
İnanışı itibarıyla tam bir Atatürkçüydü. Bu niteliği üzerinde dururum. Çünkü maalesef Türkiye solunda da güya liberal kanatta da bazı tiplerin antikemalist veya kemalist tavırlar ve söylemler benimsediği açıktır. Oysa Türkiye'de solun anneannesi içinde Atatürk inkılaplarının önemli tarihi rolü vardır ve öyle olmalıdır.
Musiki konusunda başarılı bir öğretici olduğu, talebelerini yetiştirdiği malum. Şüphesiz ki Türk milletine hediyesi, oğlu Fazıl Say'dır. 87 yıllık ömründe benim her zaman görüşebildiğim dostum olmadı. Fakat Ankara'daki günlerimde yakın sohbetlerimiz oldu ve müşterek dostlarımız vardı. Hiç şüphesiz ki müzik Türkiye'de Tanzimat'tan beri ele alınan ama bir türlü gereğince benimsetilemeyen bir daldır. Ahmet Say'ın bu alanda bıkmayan, radikal tavırlı bir müzikolog olduğu ve bu özelliğiyle unutulmayacağı açıktır." .

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