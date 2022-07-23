İlber Ortaylı'dan fotoğraflı 'göç' tepkisi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak İstanbul için 'göç' uyarısı yaptı. Ortaylı, 'Devam ettiği takdirde şehir ölecektir' dedi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından gençlik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafta İstanbul için 'göç' uyarısı yapan Ortaylı, "İlk 'rehberlik' yılları... İstanbul 1960'tan sonra süratle bozulmaya başladı. Bugün bu büyük göçün, büyük bozulmanın başlamasından aşağı yukarı yarım asır geçti ve daha ne kadar devam eder bilmiyorum" dedi.

"ŞEHİR ÖLECEKTİR"

"Çok devam ettiği takdirde şehir ölecektir tamamıyla ve ölüm şu şekilde olacaktır" diyen Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen şekil ve bünye değiştiren bir canlı haline dönüşecektir. Bu bizi tabii çok üzecektir demiyorum, insanlar buna alışacaktır. Yani benim çocukluğumun İstanbulluları camiye ve türbeye göre referans vererek randevu verirlerdi. Bugünküler 'mall' dediğimiz o Amerikan tipi çarşılara göre yaşıyorlar. Bu alışveriş merkezleri referans noktası oluyor. İnsanların semtlerden haberi yok ve Eski İstanbul'da değişmeyen hastalık devam ediyor..."

İlber Ortaylı'nın paylaştığı fotoğraf şöyle: