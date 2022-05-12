İlber Ortaylı'dan dikkat çeken çıkış: 'Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var'

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, A Haber’de sığınmacılar ile ilgili konuştu. Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var” dedi.

Tarihçi, akademisyen ve yazar İber Ortaylı'dan sığınmacılarla ilgili dikkat çeken çıkış geldi.

A Haber'de sığınmacılar ile ilgili konuşan Ortaylı, “Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var” dedi.

“Yaşlanıyoruz değil mi hocam?” diyen programın sunucusu Melih Altınok'a İlber Ortaylı “Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait” cevabını verdi

İlber Ortaylı, mülteci konusundaki fikirlerini şu sözleriyle devam ettirdi:

“Başımızda bir mülteci sorunu var. 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım. Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım.”

Prof. Ortaylı, mültecilerin entegre edilmesi ile ilgili ise “Nüfusun entegrasyonundan söz edemeyiz. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak. Afganlar olmasın diyenler var. Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak, hayvanlara kim bakacak?” diye konuştu.

Ünlü tarihçinin bu ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. .