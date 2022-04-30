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TIMETURK / GÜNDEM / İlber Ortaylı'dan 'Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' sorusuna yanıt

İlber Ortaylı'dan 'Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' sorusuna yanıt

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisine sorulan 'Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz' sorusuna yanıt verdi.

3 Saat Önce
2022-04-30 10:37:49
İlber Ortaylı'dan 'Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' sorusuna yanıt

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV isimli YouTube kanalına konuk oldu. Sorulara yanıt veren Ortaylı, programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ortaylı, Işık'ın "Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna cevap verdi.

Ortaylı, "Niye olayım? Cumhurbaşkanlığı çok ağır bir görev, başkanlık tarzında. Böyle bir şey olmaz yani kabul etmem. Ben o statüye inanmıyorum, başka birisi yapsın" diye konuştu. .

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