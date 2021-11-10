İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?' sorusuna, 'İçkisinden sigarasından bahsedersek, o sigaraları içen adam iflah olmaz' yanıtını verdi.

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı oldu.

Ortaylı'ya 83. ölüm yıl dönümü olması nedeniyle " Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?" sorusu soruldu.

"O SİGARALARI İÇEN ADAM İFLAH OLMAZ"

Atatürk'ün sağlık kurallarına uymayan biri olduğunu söyleyen ünlü tarihçi, "Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz." ifadelerini kullandı.

"DOKTORU SEVMEYEN, TAHAMMÜLÜ OLMAYAN BİRİYDİ"

İlber Ortaylı'nın konuyla ilgili ifadelerinin tamamı şu şekilde:

"Onu çok söylüyorlar. Şunu herkes söylüyor; Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibarıyla. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz."

Kaynak: ensonhaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.