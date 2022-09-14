İlber Ortaylı'dan AK Partili isme sert tepki: Küstahlık ve edepsizlik!

Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in bir paylaşımdaki ifadelerini, “küstah” ve “edepsiz” olarak niteledi.

Şen geçen yıl Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik Twitter'dan “Suriye'den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek'” ifadelerini kullanmıştı.

İlber Ortaylı, konuşmasında "Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez" dedi.

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