İlber Ortaylı’dan ‘Afganistan’ yorumu

Tarihçi İlber Ortaylı ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini 'ABD’nin tarihi yolunun iflası ve lider olarak çapsızlığı' sözleriyle değerlendirdi. Ortaylı 'Bu aslında Vietnam’dan sonra ortaya çıkan emperyalist paradoksun çok muthik (trajikomik) bir örneğidir.' dedi.

Tarihçi İlber Ortaylı Hürriyet gazetesinde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini ve ülkenin Taliban yönetimine girmesi değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilirken oluşan görüntüleri yorumlayan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Son Taliban istilasında yeryüzü tarihinin en büyük skandallarından biri daha doğrusu utanmazlığı ortaya çıktı. Dünyanın jandarmalığına ve düzenleyiciliğine girişen ABD, Afganistan'a müdahale eden büyük devletlerin nihai kaderine düştü; tutunamadı. Kendisine muhalif gruplarla baş edemedi ve kendi taraftarı olan grup ve kabileleri de yüz üstü bırakarak bölgeyi terk etti. Salı Sedat Ergin'in “Kabil'in Çöküşü ve Biden'ın Büyük Fiyaskosu” makalesi ABD'nin tarihi yolunun iflasını ve lider olarak çapsızlığını ifade ediyor. Bu aslında Vietnam'dan sonra ortaya çıkan emperyalist paradoksun çok muthik (trajikomik) bir örneğidir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasını hızlandıran bir süreçtir. Dış kuvvetler Afganistan'a yeni bir düzen ve hâkimiyet getiremezler fakat karışıklık yaratırlar. Tarihte bunun istisnası sadece Timurlular oldu. Timur'un soyundan gelenler Herat ve Kandahar bölgesinde (ki Babür de mezarını oraya nakletmiştir Hindistan'da hükmetmesine rağmen) tek örnektir.”

Ortaylı Taliban hareketinin kaynağını da değerlendirdi:

“Bugünkü Taliban hareketi büyük ölçüde Pakistan'dan kaynaklanıyor, sebebi de İngiltere'nin daha 19. yüzyılda Afganistan üzerinde beslediği emeller ve Hint alt kıtasına bu ülkeyi ilhak için yaptığı girişimlerdir. Bu alanda sadece Peştun bölgesinden önemli bir nüfusun Peşaver'e kaydırılması ve Pakistan için de ileride de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bölüşüm sırasında Peşaver ve Lahor'da kalmasına neden olmuştur. Taliban hareketi bu bölgeden ve bu halkın içinden çıkıyor.

Yalnız Afganistan dediğiniz zaman ittihat halinde hareket eden bir kavmi düşünemeyiz. Bu ittihat, tarihte Rusya ve özellikle de Sovyetler Birliği'nin son dönemdeki müdahalesi sırasında ortaya çıkmıştır. Halkın yarısı Peştun ve Tacik dediğimiz Aryan gruptan, diğer yarısıysa ise Beluciler, Özbekler gibi Türk ırkına ve diline mensup gruplardan oluşuyor. En önemli vasfı da son zamanlarda General Raşid Dostum'un idaresindeki Mezar-ı Şerif bölgesidir (Afganistan'ın kuzeyi).”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.