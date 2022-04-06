İlber Ortaylı: Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı

Bir üniversitenin etkinliğinde öğrencilerin konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, asgari ücretin İstanbul’da yasaklanması gerektiğini söyledi.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beykent Üniversitesi'nin etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Ortaylı, kadın cinayetlerinden, ekonomik eşitsizliğe kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ortaylı, asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesinin gerektiğini belirterek, "Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65'i de asgari ücretle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ERKEKLER, KADINLARIN HAYATINA TAHAMMÜL EDEMİYOR"

İnsanların yaşadıkları köylerde kasabalarda yapamayacakları davranışları şehirlerde sergilediklerini belirten Ortaylı, “Erkekler, kadınların değişen hayatlarına tahammül edemiyor ve cinayetler edepsizce artıyor. Hatta öyle ki neredeyse öldürülen suçlu oluyor. Bu yaşananlar hızlı şehirleşmenin oluşturduğu bir durum” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET İSTANBUL'DA YASAKLANMALI"

“Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet dönemi başında köylüleri eğitmeye hususi yöntemlerle başladık” diyen Ortaylı, “Bu nüfus nasıl işe yarar diye düşündük. Gelişmekte olan toplumlarda erkeklerin eğitilmesi gerektiği düşünülüyor. Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65'i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı” ifadelerini kullandı. .