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İlber Ortaylı: Andımız'ın kaldırılması zevzekliktir

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Andımız kalktığında bu halk sustu, böyle abdeste böyle peşkir gelir' diye konuştu.

28 Dakika Önce
2022-02-02 14:14:41
İlber Ortaylı: Andımız'ın kaldırılması zevzekliktir

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mikrofon tuttuğu 10 yaşındaki çocuğun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hain" demesi üzerine konuşan İlber Ortaylı, "Andımız kalktığında bu halk sustu, böyle abdeste böyle peşkir gelir" dedi.

“Andımızın kaldırılmasına tepki göstermeyen halk şimdi kızıyor” diyen Ortaylı, "Öğrenci Andı'nın ortadan kaldırılması da zevzekliktir. Ne var, okulda Türk olduğunu söylüyor, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek diyor, bunu mu kaldırıyorsun?" dedi.

Ortaylı'ya konuyla ilgili sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

Sayın Ortaylı, tartışması günlerdir bitmeyen bir konu; Trabzon'da Cumhurbaşkanı'nın uzattığı mikrofondan “Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı'na hakaret eden” 10 yaşındaki çocuk olayı. Çocuk aslında hapiste olan babası için yardım istemek üzere oraya gitmiş. Çok beklenmedik gelişmelerin yaşandığı günlerdeyiz ama bu olayın toplumda yarattığı şaşkınlık çok büyük oldu, siz şaşırdınız mı, ne düşündünüz?

10 yaşındaki çocuklar siyasette kullanılmaz. Çocuğun durumu kullanılır, çocuklar açtır, okulsuzdur, korunaksızdır bu siyaset konusu yapılmalıdır ama çocuğun bizatihi kendine siyasi nutuk attırılmaz. Siz Atatürk'ün Andını kaldırmışsınız, sonra 10 yaşında çocuğu çıkarıp siyaset konuşturuyorsunuz, olmaz.

"ANDIMIZ'IN KALDIRILMASI ZEVZEKLİKTİR"

Fransa'da halk tepki gösterdi, Bakan gitti. Bizde Ata'dan dedeye kadar okuduğumuz Öğrenci Andı, “Siyasettir, çocuk siyasete karıştırılmaz” diyerek kaldırılıyor, 10'uncu Yıl Nutku kitaplardan çıkarılıyor ve hiçbir şekilde gereken tepki gösterilmiyor. Sonra “10 yaşında çocuk siyasete karıştırıldı” diye kızılıyor. 10 yaşında çocuğa kahramanlık şiiri okutturulur, Mehmet Akif Ersoy okutturulur, Ömer Bedrettin'in şiiri, Nazım Hikmet okutturulur. Güzel okursa alkışlanır, gülümsenir medeniyet budur. Böyle kel alaka siyasi laf, kendisinin bilmediği şeyleri tekrarlatıp gülmek zevzekliktir. Aynı şekilde 10 yaşında çocukların okumasının milli terbiye, yurttaşlık terbiyesi bakımından çok anlamlı olduğu Öğrenci Andı'nın ortadan kaldırılması da zevzekliktir. Bunları yaparak neyi ispat etmek istiyorsunuz, akıl kârı değil. Çocuklarla uğraşmayın, sağlığına, yemesine içmesine, tatil, spor yapmasına dikkat edin yeter.

ANDIMIZ KALDIRILDIĞINDA TOPLUM AYAĞA MI KALKMALIYDI?

Niye kalkmasın, kalkacak tabii. Ne var, okulda Türk olduğunu söylüyor, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek diyor, bunu mu kaldırıyorsun? Şimdi tepki gösteriliyor. “Böyle abdest alınan yerde, böyle peşkir gelir” atasözünü bilirsiniz. .

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