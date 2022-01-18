İlahiyatçılardan Sezen Aksu yorumu: ''Kur'an, Adem'e asi, yoldan çıkmış der''

Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu, bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. İlahiyatçılardan ise konu ile ilgili açıklamalar geldi.

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.

Türk yazar ve ilahiyatçı Recep İhsan Eliaçık konuyla ilgili Twitter üzerinden yorumda bulundu. Eliaçık paylaşımında, “Kur'an, Adem'e asi, yoldan çıkmış, Adem manasında insana cahil ve zalim der. (Taha 121,Ahzab 72). Din dilinde Adem-Havva kadın erkek; ben, sen, o hepimiziz. Değil 19, 49 yıl geçse Sezen Aksu gibi bir sanatçı çıkaramadınız çünkü cahil ve zalimsiniz.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA İSLAMOĞLU'DA POLEMİĞE KATILDI

İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu'da Sezen Aksu polemiğine dahil oldu. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İslamoğlu, “Adem ve eşi: “Biz kendimize zulmettik.”, “Adem Rabbine asi oldu ve yoldan saptı”, “..emaneti insan yüklendi; ama o ÇOK ZALİM VE ÇOK CAHİL biri olup çıktı.” Buna rağmen linçte ısrar etmek, son ayetteki ÇOK ZALİM ve ÇOK CAHİL olmaya aday olmaktır. Linç dindarlık değil, kindarlıktır.” ifadelerini kullandı.

İlahiyatçıların yanı sıra bazı gazeteci ve siyasetçilerde konuya ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Sezen Aksu bu toprakların sesidir. Sezen Aksu bu coğrafyanın vicdanıdır. Bu toprağın insanları Sezen'in şarkıları ile ağlar, Sezen'in şarkıları ile güler. Sezen'in kıymeti, hayatı boyunca bu ülkedeki her acıya verdiği sesten gelir. #SezenAksu ya saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır.”

Diriliş Postası köşe yazarı Tuğrul Selmanoğlu ise “Sanat camiası! Sezen Aksu'nun şarkısında Hz . Ademe hakaret yok diyorsanız, aynı şarkının içine Adem aleyhisselâmın yerine Mustafa Kemal Atatürk'ü Havva Annemizin yerine Latife Hanımı koyun, sonrada elinizi vicdanınıza koyun tekrar tekrar okuyun...” görüşünü savundu.

Yazar ve gazeteci Levent Gültekin ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Sezen Aksu sadece çok değerli bir sanatçı değil ülkenin en demokrat, en barışcı, sorunların çözümü için elini taşın altına koymaktan da çekinmeyen bir sanatçısıdır. Yani Sezen Aksu candır.” ifadelerini kullandı.

.