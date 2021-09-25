İlahiyatçılardan ‘çocuklarınızı İmam hatibe göndermeyin' diyen Cübbeli Ahmet'e kınama

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, 'Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin' diyen Cübbeli Ahmet'i kınadı.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri hakkındaki sözlerini kınadı.

Yapılan açıklamada, "Hurafelerden beslenen, insanları düşünmekten alıkoymaya çalışan anlayışlara itibar etmemeye davet ediyoruz" denildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın CNN Türk'te Ahmet Hakan programında imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleriyle ilgili sözleri mahallede tartışma yaratmıştı.

Çocuklarınızı imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine göndermeyin diyen Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan ‘Kur'an değişsin' diyen adam şu an da Ankara İlahiyat'ta hoca...”

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Cübbeli Ahmet'e yanıt verdi.

Konsey adına yayımlanan mesajda şöyle denildi:

“KAMUOYUNA DUYURU

Köklü bir geçmişe ve din eğitimi tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ülkemizde din eğitimini ve din hizmetlerini yürütecek kadroları yetiştirmekte, aynı zamanda araştırma faaliyetleri yürütmekte, toplumda sahih bir İslam anlayışının oluşmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bu yönüyle İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin milletimizin dini ve kültürel hayatının şekillenmesinde çok önemli konumları bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü 20:30'da Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde CNN Türk televizyonunda yayınlanan Tarafsız Bölge programında kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültelerini ve bu güzide kurumlarda yetişmiş kişileri tahkir ve tezyif içeren sözlerini kınıyoruz.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi olarak aziz milletimizi, din istismarının 15 Temmuz 2016'da hep birlikte yaşadığımız acı sonuçları ile bir kez daha yüz yüze kalmamak için, gündemde kalma ve bazı gayrı resmî oluşumlara alan açma gibi gayelere matuf bu tür beyanatlara ve ilmîlikten uzak, hurafelerden beslenen, insanları düşünmekten alıkoymaya çalışan anlayışlara itibar etmemeye davet ediyoruz.

Dini konularda görüş serdeden herkesi de bazı ülkelerde din adına yaşanan iç çatışmalardan ve bunların acı sonuçlarından ibret alarak İslam'ın kardeşlik anlayışıyla uyuşmayan, toplumda kin ve nefrete yol açacak her türlü davranış ve açıklamalardan özenle kaçınmaya çağırıyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.