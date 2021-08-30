İlahiyatçı İslamoğlu: Atatürk’ü deccallaştırmak, şeytanlıktır

Mustafa İslamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ‘Deccallaştırmak ideolojik yobazlıktır, şeytanlıktır’ ifadesini kullandı

İslamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıında şu ifadeleri kullandı:

“SAKARYA DESTANINA SELAM

- kinini din edinenlere rağmen -

Atatürk bu coğrafyanın tarihine damga vurmuştur, tıpkı Alparslan, Osman Gazi ve Fatih gibi.

Atatürk masum ve kutsal değildir, insandır, eleştirilebilir.

Fakat onu Deccallaştırmak ideolojik yobazlıktır, şeytanlıktır.”

İslamoğlu, Akabe Vakfı'nın medya sayfasından da görüntü paylaşırken, “Atatürk'ü şeytanlaştıranlar ve onu tapınılacak bir şey gibi görenler arasında hiçbir fark yok!” dedi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.