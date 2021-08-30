DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Reklamın iyisi, kötüsü' olur mu?
İlahiyatçı İslamoğlu: Atatürk’ü deccallaştırmak, şeytanlıktır
Türk ekonomisine can veren limanlar
Freelance ve esnek çalışmanın farkı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine karar verildi
19 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ciner Grubu cam şişe üretimi yapacak
Etiyopya'daki çatışmalarda 7 bin okul yıkıldı
IMF: Piyasalar 2013'ün tekrarını kaldıramaz
Kuytul’dan ‘PCR testi’ yorumu: ‘Böyle saçmalık mı olur, bu diktatörlüktür’
Kurbanlıklar nasıl kesilmelidir?
E-devlet üzerinden Alt-Üst-Soy bilgisi nasıl yapılır?
Alanyaspor'da teknik direktör adayları belli oldu
AB, ABD'yi listeden çıkardı!
İda Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da ölü sayısının artması bekleniyor

TIMETURK / GÜNDEM / İlahiyatçı İslamoğlu: Atatürk’ü deccallaştırmak, şeytanlıktır

İlahiyatçı İslamoğlu: Atatürk’ü deccallaştırmak, şeytanlıktır

Mustafa İslamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ‘Deccallaştırmak ideolojik yobazlıktır, şeytanlıktır’ ifadesini kullandı

21 Dakika Önce
2021-08-30 20:49:34
İlahiyatçı İslamoğlu: Atatürk’ü deccallaştırmak, şeytanlıktır

İslamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıında şu ifadeleri kullandı:

“SAKARYA DESTANINA SELAM

- kinini din edinenlere rağmen -

Atatürk bu coğrafyanın tarihine damga vurmuştur, tıpkı Alparslan, Osman Gazi ve Fatih gibi.

Atatürk masum ve kutsal değildir, insandır, eleştirilebilir.

Fakat onu Deccallaştırmak ideolojik yobazlıktır, şeytanlıktır.”

İslamoğlu, Akabe Vakfı'nın medya sayfasından da görüntü paylaşırken, “Atatürk'ü şeytanlaştıranlar ve onu tapınılacak bir şey gibi görenler arasında hiçbir fark yok!” dedi

islamoglu-atatürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş