İlahiyatçı Eliaçık: ‘Cübbeli'nin eline fırsat geçsin muhaliflerini öldürtür’

İlahiyaçı yazar İhsan Eliaçık, Cübbeli Ahmet hakkında yeni bir tartışma başlatacak paylaşımda bulundu. Eliaçık, Cübbeli Ahmet (Ahmet Mahmut Ünlü) hakkında “Eline fırsat geçsin muhaliflerini mürted ilan edip öldürtür” dedi

Cübbeli Ahmet'in youtube kanalından isim vererek dile getirdiği tepki ve eleştirileri hakkında takipçilerini uyaran ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cübbeli'nin "Onu konuşturmayın, bunu susturun, o kitabı yakın" türünden beyanları dini diktatörlük çağrısıdır. Eline fırsat geçsin muhaliflerini mürted ilan edip öldürtür, namaz kılmayanları kırbaçlatır, üstelik fıkra anlatıp güldürerek, uyanın.”

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