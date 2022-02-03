İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan ilginç iddia 'Regaib Kandili yok'

İslamda Regaip Kandili diye bir gecenin olmadığını iddia eden İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Regaib Kandili hakkında ilginç çıkışta bulunan Kılıç sosyal medya hesabından şu paylaşımda 'Beni taşlasanız da gerçeği yazacağım. İslam'da Regaib Kandili diye bir gece yok. Sonradan üretilen ritüellerden biri. Ama yine de siz bilirsiniz, isteyen istediği gibi inanıp yaşayabilir.' ifadelerine yer verdi.

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