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TIMETURK / GÜNDEM / İkiye bölünen aracın sürücüsü öldü

İkiye bölünen aracın sürücüsü öldü

Kastamonu'da, refüje çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ayhan Derici (41) hayatını kaybetti.

1 Gün Önce
2022-05-08 22:27:17
İkiye bölünen aracın sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Devrekani yolunda meydana geldi. Ayhan Derici yönetimindeki 37 AV 364 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ikiye bölündü.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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İkiye bölünen araç içinde sıkışan Derici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Derici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .

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