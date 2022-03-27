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İki operasyon bölgesinde 4 PKK’lı öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

51 Dakika Önce
2022-03-27 14:59:14
İki operasyon bölgesinde 4 PKK’lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımında "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!" mesajı verdi. .

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