İki aile birbirine girdi: 10 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnönü Mahallesi'nde sabah saatlerinde çocuklar arasında başladığı öne sürülen kavga, akşam ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. AA .