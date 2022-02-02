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TIMETURK / GÜNDEM / IKBY'den Türkiye'nin operasyonlarına destek açıklaması

IKBY'den Türkiye'nin operasyonlarına destek açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, terör örgütü PKK’nın bölgedeki yasa dışı varlığı nedeniyle olduğunu söyledi.

39 Dakika Önce
2022-02-02 22:50:42
IKBY'den Türkiye'nin operasyonlarına destek açıklaması

Adil, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, PKK'nın yasa dışı varlığı nedeniyle olduğunu söyleyen Adil, "PKK ne Kürdistan Bölgesi'ni, ne Hükümetini, ne de otoritesini kabul etmektedir." dedi.

"PKK, Sincar ve Kandil'de ne yapıyor?" diyen Adil, şunları söyledi:

"PKK, Kürdistan (IKBY) halkını çok zor bir duruma sokmuştur. Bu yüzden yüzlerce köy boşaltılmış, halk evsiz kalmıştır. Bu süreçte zarar gören Kürdistan bölgesi olmuştur. Bu yüzden PKK'nın amacı Kürdistan Bölgesini zayıflatmaktır." .

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