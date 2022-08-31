İhsan Eliaçık: Kur’an’da içki içmek değil sarhoş olmak yasak
İlahiyatçı İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından yeni bir tartışma başlatacak iddialarda bulundu. Eliaçık, ‘içki içmek değil, sarhoş olmak yasak’ dedi.
2022-08-31 18:07:13
İlahiyatçı çevreden tartışmalı iddialarıyla tanınan İhsan Eliaçık, yeni bir iddiada daha bulundu.
“İçki içmek değil; sarhoş olmak yasak”
Sosyal medyada Ebu Bekir Sifil'in gündem olan namaz videosunun ardından başlayan tartışmaya İhsan Eliaçık da katıldı. Twitter hesabından Kur'an-ı Kerim'de geçen ibadetlerle ilgili hususlar hakkında iddialarda bulunan Eliaçık, Kur'an'da içki içmenin yasaklanmadığını, “sarhoş olmanın yasaklandığını” ileri sürdü.
Eliaçık'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle;
“Kur'an'da başörtüsü değil; tesettür,
Namaz kılmak değil salât etmek farz.
İçki içmek değil; sarhoş olmak yasak.
Nusûklarda (namaz, oruç, hac) değil; hak ihlallerinde (katl, hırsızlık, iftira, zina) ceza var.
Bu farkları farketmeyenin sonu ya Taliban ya IŞİD”
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