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İhsan Eliaçık: Kur’an’da içki içmek değil sarhoş olmak yasak

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından yeni bir tartışma başlatacak iddialarda bulundu. Eliaçık, ‘içki içmek değil, sarhoş olmak yasak’ dedi.

6 Saat Önce
2022-08-31 18:07:13
İhsan Eliaçık: Kur’an’da içki içmek değil sarhoş olmak yasak

İlahiyatçı çevreden tartışmalı iddialarıyla tanınan İhsan Eliaçık, yeni bir iddiada daha bulundu.

“İçki içmek değil; sarhoş olmak yasak”

Sosyal medyada Ebu Bekir Sifil'in gündem olan namaz videosunun ardından başlayan tartışmaya İhsan Eliaçık da katıldı. Twitter hesabından Kur'an-ı Kerim'de geçen ibadetlerle ilgili hususlar hakkında iddialarda bulunan Eliaçık, Kur'an'da içki içmenin yasaklanmadığını, “sarhoş olmanın yasaklandığını” ileri sürdü.

Eliaçık'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle;

Kur'an'da başörtüsü değil; tesettür,

Namaz kılmak değil salât etmek farz.

İçki içmek değil; sarhoş olmak yasak.

Nusûklarda (namaz, oruç, hac) değil; hak ihlallerinde (katl, hırsızlık, iftira, zina) ceza var.

Bu farkları farketmeyenin sonu ya Taliban ya IŞİD

eliacik

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