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TIMETURK / GÜNDEM / Ihlara Vadisi'nde heyelan!

Ihlara Vadisi'nde heyelan!

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ihlara Vadisi çıkışında kara yoluna kaya düştü.

18 Saat Önce
2022-05-05 12:03:29
Ihlara Vadisi'nde heyelan!

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran sağanak, Güzelyurt ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Selime beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden olan sağanakta, Ihlara Vadisi çıkışındaki Belisırma kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Özel İdare ekipleri, kayayı kaldırabilmek için çalışma başlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve beraberindekiler, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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