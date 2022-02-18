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TIMETURK / GÜNDEM / İHA muhabiri kendisini döven Sarıkaya ile nasıl uzlaştığını anlattı

İHA muhabiri kendisini döven Sarıkaya ile nasıl uzlaştığını anlattı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın çekim sırasında darp ettiği muhabir Ahmet Demir sessizliğini bozdu, nasıl uzlaştıklarını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-18 17:33:54
İHA muhabiri kendisini döven Sarıkaya ile nasıl uzlaştığını anlattı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep'teki bir programın çekimi esnasında İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Görüntüleri paylaşılan tokatın ardından Sarıkaya, bıraktığı köşesine geri dönmüşyü.

Sarıkaya'dan şiddet gören muhabir Ahmet Demir sessizliğini bozdu, nasıl uzlaştıklarını açıkladı. Darbedilen muhabir Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya'nın 50 bin TL ödediğini doğruladı

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gözleri önünde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepki yağmıştı.

50 bin TL aldığını doğruladı

Tartışma yaratan anların ardından Muharrem Sarıkaya Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Habertürk'te yazı yazmayan Muharrem Sarıkaya yazılarıyla Habertürk'e geri döndü. Muhabir Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya'nın tokadını yargıya taşıdı ve uzlaşmaya gidildi.

Muharrem Sarıkaya'nın muhabir Ahmet Demir'e 50 bin TL ödediği iddiası gündeme geldi. Odatv'nin ulaştığı Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya'nın 50 bin TL ödediğini doğruladı ve "Daha fazla uzamasını istemedim" dedi.

Ahmet Demir, uzlaşma sürecinin tamamlanması ve 50 bin TL'nin ödenmesinin ardından yargı sürecinin de sona erdiğini belirtti. Ahmet Demir, uzlaşma sürecinde Muharrem Sarıkaya ile görüşmediğini, süreci avukatların yönettiğini ifade etti.

Kaynak: Odatv .

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