İHA'lardan Arapça yazılı bildiri! Türkiye'den ''hazır ol'' talimatı

Tel Rıfat'a İHA'dan 'Güçlerimizle iş birliği yapın' mesajı yazılı bildiri atıldı. Bölgeye yönelik muhtemel harekata karşı Suriye Milli Ordusu güçlerine TSK tarafından takviyeler yapılarak “Harekata hazır olmaları” mesajı verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'nın Suriye uzantısı DSG/YPG'ye yönelik muhtemel kara harekatında son hazırlıkların yapıldığı belirtilirken Suriye Milli Ordusu'na da (SMO) "Harekata hazır ol" mesajı verildi. Muhtemel harekatın odak noktası olarak görülen Tel Rıfat'a İHA'lardan Arapça yazılı bildiri atıldı. Bildiride halka hitaben, "Kentimizi geri alacağız. Çok geç olmadan güçlerimizle işbirliği yapın" denildi.

Asker-silah sevkıyatı hızlandı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) TSK desteğinde Suriye'nin kuzeydoğusunda DSG/YPG'e yönelik harekat hazırlığı sürerken Rus destekli Suriye rejim ordusunun başta İdlib olmak üzere Suriye'nin batısındaki muhalif grupların denetiminde olan bölgelere saldırılarını arttırması dikkat çekiyor. Rejim ordusu, muhaliflerin kontrolündeki bir çok noktaya ağır silah desteğinde asker sevkiyatına hız verdi. Sivil yerleşim yerlerine saldırılarda da artış kaydedildi.

SMO'YA 'HAZIR OL' TALİMATI

Milliyet'in haberine göre, Rejim güçleri ile birçok noktada çatışan muhalif güçler bir yandan da TSK'nın muhtemel operasyonuna katılmak için hazırlık yapıyor. Harekatın odak noktası Tel Rıfat ile M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa ilçeleri sınırına takviye güçler sevk ediliyor. Bölgede tehdit oluşturan YPG noktaları top, tank ve füze atışları ile vuruluyor. Bölgeye yönelik muhtemel harekata karşı SMO güçlerine TSK tarafından takviyeler yapılarak "Harekata hazır olmaları" mesajı verildi. Mesajın ardından sınır hatlarında mevzilenen silahlı gruplar, saldırı pozisyonu aldı.

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