İHA çalışanını tokatlayan Muharrem Sarıkaya hakkında yeni 'şiddet' iddiaları

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın yayın esnasında İHA Muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı video sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Yaşanan skandalın ardından özür mesajı yayımlayan Sarıkaya'nın hakkında yeni şiddet iddiaları öne sürüldü. Ayrıca Sarıkaya'ya tepkiler büyüyor.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk aldığı yayında ses kontrolü yapan İHA Muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı videonun ortaya çıkması sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

Videonun yayılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı Sarıkaya'nın işine son verilmesini talep ederken, meslek örgütleri de Sarıkaya'yı sert bir dille kınadı.

SARIKAYA: ÖZÜR DİLERİM

Tepkilerin ardından özür mesajı yayımlayan Sarıkaya, “Teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Tokat skandalının yankıları sürerken, HaberTürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay ise Muharrem Sarıkaya hakkında yeni şiddet iddialarını gündeme getirdi.

'İTİP KAKTIĞIN, MİKROFONUNU ÇEKİŞTİRDİĞİN MUHABİR DE BENDİM'

Sarıkaya'nın Twitter'daki özür açıklamasını alıntılayan Gazeteci Atalay, “Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi'ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin.” ifadelerini kullandı.

'MEDYANIN KELLİ FELLİ ABİLERİ BUNLARIN HEPSİNİ BİLİYOR'

Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Çok doğru tespit. Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009” diye konuştu.

Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla ilgili Dijital Gaste'den Egehan Erkün'e konuşan Habertürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya'nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.

'HAMİLEYDİM, BENİ İTTİ SANDALYEDEN DÜŞTÜM'

Işık, Habertürk'ün Ankara'daki haber merkezinde yaşadığı şiddeti şöyle anlattı:

Putin 7 Ağustos'ta Ankara'ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 10 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de izlemediğim bir haberi nasıl yazacağım deyince, Sarıkaya uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü.

'ÇOK UZUN VE YORUCU BİR SÜREÇ OLDU'

Şiddet gördüğü esnada büroda birçok muhabir ve yönetici yardımcılarının bulunduğunu belirten Işık, “Olay, gece 10 sularındaydı. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya'nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü... Hamile olduğum için sürekli mobbing uyguluyordu. Günde 4 işe gönderiyordu ve eşim işsiz olduğu için mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Dava açtım hem işe iade hem tazminat aldım. Ama mobbingde avukat şahit istedi.” diye konuştu.

'MEDYADAN SOĞUDUM, MESLEĞİMİ BIRAKTIM'

Yaşadığı mobbing nedeniyle mesleğinden soğuduğunu ve işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Işık, “Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım.” İfadelerini kullandı.

Işık, gazeteciliği bırakma sebebini ise şu sözlerle aktardı:

Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim.

DİSK Basın-İş'ten: Yarın Habertürk binası önüne çağrı

Habertürk'te Fatma Şahin'in konuk olduğu programda Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepkiler büyüyor. DİSK Basın-İş yarın saat 18.30'da Habertürk binası önünde eylem yapacağını duyurdu.

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada "Hiç kimse titrine, ismine, pozisyonuna güvenerek basın emekçilerine el kaldırmaya kalkmasın, sonuçları ağır olur! Buradan ilan ediyoruz: DİSK Basın-İş tüm basın emekçilerinin yanındadır. Bu tokatı attıran düzeni yerle bir etmek ve emeğin tokadını atmak için buradayız" denildi.

Sendika yaptığı açıklamada "Basın emekçisi Ahmet Demir'e atılan tokadı suratında hisseden herkese bir çağrımız var: Hepinizi, meslektaşımızın yanında olmak ve sorumlulardan hesap sormak için Beyoğlu'ndaki Habertürk binası önüne davet ediyoruz" diyerek 20 Aralık Pazartesi saat 18.30'da Habertürk Genel Merkezi önünde buluşmaya çağırdı.

TGS'den kınama

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu. TGS'den yapılan açıklamada "İHA muhabiri, meslektaşımız Ahmet Demir'in yanındayız. Dava açmak isterse kendisine hukukî destek de sağlayacağız. Meslektaşımız Ahmet Demir, Salı günü Muharrem Sarıkaya hakkında hukukî süreç başlatacak. Bu davada sonuna kadar destekçisiyiz. Habertürk yönetiminden de gereğini yapmasını istiyoruz" denildi.

BİGACEM'den Demir'e yönelik saldırıya kınama

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını kınadı.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül tarafından yapılan açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür. Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

Kaynak: medyaradar.com, gazeteler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.