DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi'
Yapımcı Malek Akkad, yenilenen 'Çağrı' filmini anlattı
Iğdır'da iki kişi kırsal arazide ölü bulundu
Ermeniler domuzları kaçırmak isterken ormanı yaktı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan ‘Türkiye’ açıklaması
Ukrayna: Rusya, İHA ile zehirli madde attı
Kendisini eve bırakmayan kuryeyi bıçakladı
Paribu Ventures ilk yatırımlarını duyurdu!
Teknosa'dan ara tatil fırsatları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık
Gökçeada ile Bozcaada turizm sezonuna köprü ve otoyol avantajıyla girecek
Motorinde indirim
Yerli bisküvilik buğday 'Kanatlı' iki yıl içinde çiftçinin tarlasında olacak
Yaptırımlar nasıl etkiledi? Putin’in eski danışmanı anlattı
İngiltere'de bir milletvekili, çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulundu

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Iğdır'da iki kişi kırsal arazide ölü bulundu

Iğdır'da iki kişi kırsal arazide ölü bulundu

Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

2 Saat Önce
2022-04-12 00:29:36
Iğdır'da iki kişi kırsal arazide ölü bulundu

Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkeğin cansız bedenini buldu.

igdir-cenaze-iha-1811917_2

Yapılan kimlik kontrolünde cenazelerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş