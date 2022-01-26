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TIMETURK / GÜNDEM / İGA’dan İstanbul Havalimanı’nda çöken çatı ile ilgili açıklama

İGA’dan İstanbul Havalimanı’nda çöken çatı ile ilgili açıklama

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na ait kargo binasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

3 Saat Önce
2022-01-26 11:05:54
İGA’dan İstanbul Havalimanı’nda çöken çatı ile ilgili açıklama

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları'na ait kargo binasıyla ilgili bir açıklama yaptı. İGA, binanın kendilerine ait olmadığını, inşaatının da THY tarafından bir İspanyol şirkete yaptırıldığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün kar yağışı ile birlikte çatıda birine yoğun kar nedeniyle binanı çatısında çökme meydana gelmişti. Çökme sırasında binada bulunan bir güvenlik görevlisi hızla hareket ederek enkazın altında kalmaktan kurtulmuştu.

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